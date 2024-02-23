Бои за Авдеевку: пограничник рассказал, как с побратимами выходил из города

"Сдерживая наступление врага, мы в дальнейшем получили приказ на отступление из Авдеевки. Как до сих пор я помню, мы находились в районе 14-этажки, в подвале. У нас было буквально до 5 минут. На карте мы пересмотрели маршрут. Мы двигались маленькими группами по три-четыре человека, потому что огонь врага был без остановки", - рассказал он.

Когда они вышли из Авдеевки, пришлось идти по полям.

"Помню тот случай, когда ты просто падаешь, поднимаешь лицо, а перед тобой лежит противотанковая мина. Кричишь ребятам: "Стой!". Поворачиваешь голову налево-направо, и наблюдаешь, что все поле заминировано минами", - рассказывает пограничник.

Двигаться приходилось медленно, идти было тяжело, поскольку местность вся была в зарослях по колено.

"Времени думать тогда не было. Двигались быстро, чтобы выжить", - добавил он.

Отход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Ранее пограничник "Хаски" рассказал, как во время боев за Авдеевку Донецкой области стрелял по оккупантам из гранатомета. Примечательно, что до врага было не больше трех метров.