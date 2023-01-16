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Боятся вторжения? В еще одной области России начали строить противотанковые заграждения

Фото: Боятся вторжения? В еще одной области России начали строить противотанковые заграждения (t.me/horizontal_russia)
Автор: Сергей Пышкин

В Брянской области России начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения. Объяснили это возможным столкновения с ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание 7х7.

Следом за Белгородской и Курской областями, бетонные заграждения появятся и в Брянском регионе на границе с Украиной.

"Каким бы ни было дальнейшее развитие событий во время войны, строительство укрепленных линий везде, где имеет место или может возникнуть столкновение с противником, является необходимым минимумом обустройства фронта и ближнего тыла", - пишет автор материала для издания Rex.

Отмечается, что строительство оборонных сооружений в Курской области было завершено еще в октябре. Также осенью их начали строить и в Белгородской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в ноябре российские военные начали устанавливать на оккупированных территориях "зубы дракона" .

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