Боятся утечки информации. Россияне ужесточили проверки в Херсонской области

Российские оккупанты усилили контрразведывательные меры во временно оккупированной части Херсонской области. Боятся утечки информации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Как пишет Генштаб, враг увеличил количество патрулей в оккупации. В частности, участились проверки гражданских, во время которых горожанам предлагают службу в армии страны-агрессора.
"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок, оккупанты проводят опросы граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты в Херсонской области недавно прибегли к рейдовым мерам по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента".
Тем временем в Скадовске враг обустраивал свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом", в учебном заведении.
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