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Боятся ударов. Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам, - СМИ

Москва, Четверг 15 февраля 2024 11:53
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Боятся ударов. Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам, - СМИ Фото: Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам. В разных регионах РФ провели учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

Отмечается, что Минобороны РФ проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

Издание отмечает, что учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.

The Moscow Times со ссылкой на военного эксперта пишет, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Более того, такие учения должны проводиться регулярно.

Эксперт отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно были атакованы беспилотниками, а в будущем, как считает эксперт, Россия может иметь дело с НАТО.

Атаки на аэродромы РФ

Напомним, что Силы обороны Украины не раз атаковали военные аэродромы на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины. Каждая из таких атак наносила повреждения российской авиации.

Так, в декабре 2023 года был атакован военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Россияне традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты.

Однако источники РБК-Украина сообщили, что было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром, были разрушения.

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