ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боятся ударов? Партизаны заметили, что оккупанты отводят корабли с Севастопольской бухты

Севастополь, Вторник 19 сентября 2023 22:22
UA EN RU
Боятся ударов? Партизаны заметили, что оккупанты отводят корабли с Севастопольской бухты Фото: партизаны заметили, что оккупанты отводят корабли с Севастопольской бухты (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

Как отмечает военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая расположена между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия". При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации.

Фото: отвод кораблей РФ из бухты Севастополя (t.me/atesh_ua)

В АТЕШ подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке находятся исключительно военные корабли.

Удары ВСУ по бухте Севастополя

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные нанесли успешные ракетные удары по бухте Севастополя.

В результате атаки ВСУ были повреждены российская подводная лодка, десантный корабль и судоремонтный завод. Как позже отметили в Главном управлении разведки, подлодка и корабль, вероятнее всего, не подлежат восстановлению.

Как сообщало издание Sky News, наши воины могли использовать для атаки дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Все детали удара по бухте Севастополя можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим Черноморский флот Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны