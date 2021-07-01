RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бояться зближення з Китаєм. Німеччина пояснила небажання розриву економічних зв'язків з РФ

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Євросоюз не може бути зацікавлений у руйнуванні економічних відносин з Російською Федерацією. Оскільки це може призвести до зближення Росії з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Мааса під час візиту до Польщі, яка транслювалася в Instagram.

"Я вважаю, що для нас в Європі склалася б складна ситуація, якби економічні відносини з Росією були б неможливі. Це може привести до того, що Росія і Китай стануть все ближче, що не може відповідати інтересам ЄС", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що такий розвиток відносин був би не просто невірним, але ще і небезпечним, в тому числі для інтересів Європи в області безпеки.

Він додав, що у випадку, якщо Китай і Росія зблизяться, то може з'явитися найбільший економічний блок у світі. Тому, за словами Мааса, розрив економічних відносин з Росією є невірною стратегією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гайко МаасРосійська ФедераціяЕвросоюз