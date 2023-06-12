RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боятся подрыва Керченского моста. В Крыму россияне ужесточили полицейский режим

Фото: Керченский (Крымский) мост (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму россияне ужесточают меры по поиску украинского подполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, в связи с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове противник усилил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

В Крыму зафиксировано более тщательную проверку личных документов, транспортных средств и документов на них.

Обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также россиян интересует установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram-каналов перед выходом на улицу.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты в истерике из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ, поэтому активно рою окопы во временно оккупированном Крыму и возле него.

Также мы сообщали, что россияне начали подготовку к перемещению населения и угону материально-культурных ценностей с севера Крыма. Были отданы указания относительно списка населения на принудительный вывоз вглубь в полуостров или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в Армянске.

Кроме того, российские войска могут готовить провокации на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму. Это чревато экологической катастрофой для Украины, Турции и самой РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиКримВойна России против Украины