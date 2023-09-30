Боятся морских дронов. Россияне перебрасывают в Крым катера сухопутным путем, - "АТЕШ"

"Во время разведывательного задания агент "АТЕШ" зафиксировал переброску боевых катеров типа "Раптор". Они были переброшены по трассе "Н06" в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма", - пишет пресс-служба.

Как пишет "АТЕШ", вскоре в Черном море вряд ли останется безопасное место для российских террористов.

В частности один из агентов обнаружил базу россиян на въезде в Бахчисарай - 44.74399, 33.82226. Террористы плохо замаскировали свои КАМАЗы.

"Ждите привет", - добавили в "АТЕШ".

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов.

Недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку РФ в Севастопольской бухте, которые вероятно уже не подлежат восстановлению.

Также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян.