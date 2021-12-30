Бій Усика з Джошуа став подією 2021 року за версією The Ring
Одне з найстаріших і найпрестижніших видань про бокс The Ring назвало бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа - подією року. Відзначило стиль й майстерність українського боксера.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Ring.
"Усик виявився надто гарним того вечора. Претендент продемонстрував на рингу в 10 разів більше аматорського досвіду - 350 боїв проти 35 у Джошуа, а також показав стиль та майстерність, з якими британський боєць не стикався за свою восьмирічну професійну кар'єру. Прізвисько Усика "Кіт" якнайкраще підходило для бійця козачого походження", - пише The Ring.
Зазначається, що за кількістю голосів, бій Усика та Джошуа обійшов також й інші бої у надважкій вазі, а саме:
- Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс;
- Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер III;
- Сауль Альварес - Калеб Плант;
- Терренс Кроуфорд - Шон Портер.
Нагадаємо, що поєдинок відбувся в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" 25 вересня 2021 року. Згідно з рішенням суддів, одностайно переміг Олександр Усик.
Водночас сьогодні вирішується питання щодо реваншу між боксерами.
"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.