Бій Усика з Джошуа став подією 2021 року за версією The Ring

Одне з найстаріших і найпрестижніших видань про бокс The Ring назвало бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа - подією року. Відзначило стиль й майстерність українського боксера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Ring .

"Усик виявився надто гарним того вечора. Претендент продемонстрував на рингу в 10 разів більше аматорського досвіду - 350 боїв проти 35 у Джошуа, а також показав стиль та майстерність, з якими британський боєць не стикався за свою восьмирічну професійну кар'єру. Прізвисько Усика "Кіт" якнайкраще підходило для бійця козачого походження", - пише The Ring.

Зазначається, що за кількістю голосів, бій Усика та Джошуа обійшов також й інші бої у надважкій вазі, а саме:

Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс;

Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер III;

Сауль Альварес - Калеб Плант;

Терренс Кроуфорд - Шон Портер.

Нагадаємо, що поєдинок відбувся в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" 25 вересня 2021 року. Згідно з рішенням суддів, одностайно переміг Олександр Усик.

Водночас сьогодні вирішується питання щодо реваншу між боксерами.

"Розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна і Близький Схід", - заявив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.