Бій центробанків з інфляцією триває, ринкові "ведмеді" беруть таймаут

Минулого тижня західні центральні банки ще раз підтвердили свою рішучість у боротьбі з інфляцією. Знову виступав голова ФРС Джером Пауелл і знову підтвердив, що ФРС і надалі підвищуватиме ставки, щоб пригнічувати інфляцію та інфляційні очікування, хоч би і коштом економічного ослаблення.

У Європі ж ЄЦБ підтвердив слова реальною справою: підвищив ставки на 75 базисних пунктів і попередив, що може зробити ще одне велике підвищення на наступному засіданні.

Проте інвестори вже, здається, були занадто втомлені ринковим падінням попередніх трьох тижнів. Саме у середу, день виступу Пауелла і рішення ЄЦБ, на ринках акцій почалося ралі, начебто "на знак протесту". За підсумками тижня американські S&P 500 і Nasdaq Composite зросли на 3,6% і 4,1%, відповідно, а глобальний All-World FTSE виріс на 2,6%.

При цьому треба ще дуже постаратися, щоб з’ясувати, чому ж так зраділи інвестори в акції. Можливо, цьому допомогли дані прискорення ділової активності в невиробничому секторі в США, або падіння цін на нафту, або слабке та все ж більше за очікування зростання ВВП ЄС у другому кварталі. Втім, всі ці новини виглядають занадто слабкою втіхою.

До того ж різноманітні індикатори підтверджували, що ринкові настрої не те, щоб і дуже покращилися. Згідно аналізу Sundial Capital Research, інвестори минулого тижня сплатили рекордні за останні 22 роки преміальні у 8,1 млрд доларів за "страхування на випадок катастрофи" – пут-опціони по акціях. Індикатор настроїв, скомпонований Bank of America на базі структури інвестиційних портфелів, руху капіталів і динаміки кредитних ринків, сягнув історичного мінімуму.

Отже, навряд чи можна розраховувати, що жорсткий курс центробанків вже цілком врахований в вартості акцій. Скорочення обсягів грошової ліквідності триватиме, а попереду ринки очікують ще більше новин про послаблення глобальної економіки. Сповільнення інфляції залишається під великим питанням: його дійсно очікують за результатами даних індексу споживчих цін США цього вівторка, але воно може виявитись незначним.

Між тим на українських ринках зберігається тиша. Інтерес інвесторів до військових ОВПД залишається дуже низьким, а Міністерство фінансів, схоже, не збирається його пожвавлювати і наразі покладається виключно на допомогу НБУ.

Ціни українських єврооблігацій залишались незмінними на рівні 18-28 центів.

А от на готівковому ринку курс гривні послабшав знову, перетнувши позначку 40 гривень/долар. Головна причина – нестача готівки в касах банків. Через це НБУ з минулого тижня розпочав операції з постачання банкам готівкової валюти. Можна сподіватися, що ця додаткова пропозиція валюти від Національного банку допоможе стабілізувати готівковий ринок і курс повернеться ближче до 40 гривень/долар.

Також НБУ зберіг ключову ставку на рівні 25%, як і очікувалося. Інфляція прискорилася в липні до 22,2% в річному вимірі та 23,8% р/р у серпні – втім, трохи нижче власного прогнозу Нацбанку. Найімовірніше, що ключова ставка залишиться незмінною принаймні до кінця 2022 року.