Бій Ломаченко, біатлон та передвідпускний тур УПЛ: розклад головних подій спорту вихідних

Головною спортивною подією вікенду стане другий бій українця Василя Ломаченка цього року - у суперниках гонець Річард Коммі. Також у вихідні відбудуться перегони третього етапу Кубка світу з біатлону, а також передвідпускний тур української Прем'єр-ліги.
Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
11 грудня
13:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Чоловіки, перегони-переслідування (UA: Перший)
14.00. УПЛ. Олександрія - Шахтар (Футбол 1)
14:30.АПЛ. Ман Сіті - Вулверхемптон (Setanta+)
15.00. Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі, кваліфікація (Setanta)
15.00. Бундесліга. Баварія - Майнц (Setanta)
15:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Жінки, естафета (UA: Перший)
16:00. Серія А. Фіорентіна - Салернітана (Megogo Футбол перший)
17:00.АПЛ. Ліверпуль - Астон Вілла (Setanta+)
17.00. УПЛ. Верес - Рух (Футбол 1)
19.00. Серія А. Венеція – Ювентус (Megogo Футбол перший)
19:30. УПЛ. Львів – Ворскла (Футбол 1)
19:30.АПЛ. Норвіч - МЮ (Setanta+)
19:30. Бундесліга. Вольфсбург - Штутгарт (Setanta)
21:45. Серія А. Удінезе - Мілан (Megogo Футбол перший)
22:00. Ла Ліга. Атлетик - Севілья (Megogo Футбол другий)
22:30. НБА. Кліпперс - Орландо (Setanta)
4:00. Бокс. Василь Ломаченко - Річард Коммі (Megogo Гонг)
5:00.UFC 269 (Setanta)
12:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Чоловіки, естафета (Суспільне Спорт)
14.00. УПЛ. Чорноморець – Металіст-1925 (Футбол 1)
15.00. Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі (Setanta+)
15:30. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Жінки, перегони-переслідування (UA: Перший)
16:00. Серія А. Верона - Аталанта (Megogo Футбол перший)
16:00.АПЛ. Лестер – Ньюкасл (Setanta)
17.00. УПЛ. Динамо - Зоря (2+2)
17:15. Ла Ліга. Осасуна - Барселона (Megogo Футбол другий)
18:30.АПЛ. Кристал Пелас - Евертон (Setanta)
18:30. Бундесліга. Айнтрайхт - Байєр (Setanta+)
19.00. Серія А. Наполі - Емполі (Megogo Футбол перший)
19:30. УПЛ. Колос - Мінай (Футбол 1)
21:45. Ліга 1. ПСЖ – Монако (Megogo Футбол другий)
22:00. Ла Ліга. Реал - Атлетіко (Megogo Футбол перший)