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Бій Ломаченко, біатлон та передвідпускний тур УПЛ: розклад головних подій спорту вихідних

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Субота 11 грудня 2021 07:00
Бій Ломаченко, біатлон та передвідпускний тур УПЛ: розклад головних подій спорту вихідних Фото: Василь Ломаченко проведе свій другий бій у році проти Річарда Коммі (twitter.com/SteveKim323)
Автор: Ігор Литвиненко

Головною спортивною подією вікенду стане другий бій українця Василя Ломаченка цього року - у суперниках гонець Річард Коммі. Також у вихідні відбудуться перегони третього етапу Кубка світу з біатлону, а також передвідпускний тур української Прем'єр-ліги.

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

11 грудня

13:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Чоловіки, перегони-переслідування (UA: Перший)

14.00. УПЛ. Олександрія - Шахтар (Футбол 1)

14:30.АПЛ. Ман Сіті - Вулверхемптон (Setanta+)

15.00. Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі, кваліфікація (Setanta)

15.00. Бундесліга. Баварія - Майнц (Setanta)

15:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Жінки, естафета (UA: Перший)

16:00. Серія А. Фіорентіна - Салернітана (Megogo Футбол перший)

17:00.АПЛ. Ліверпуль - Астон Вілла (Setanta+)

17.00. УПЛ. Верес - Рух (Футбол 1)

19.00. Серія А. Венеція – Ювентус (Megogo Футбол перший)

19:30. УПЛ. Львів – Ворскла (Футбол 1)

19:30.АПЛ. Норвіч - МЮ (Setanta+)

19:30. Бундесліга. Вольфсбург - Штутгарт (Setanta)

21:45. Серія А. Удінезе - Мілан (Megogo Футбол перший)

22:00. Ла Ліга. Атлетик - Севілья (Megogo Футбол другий)

22:30. НБА. Кліпперс - Орландо (Setanta)

12 грудня

4:00. Бокс. Василь Ломаченко - Річард Коммі (Megogo Гонг)

5:00.UFC 269 (Setanta)

12:15. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Чоловіки, естафета (Суспільне Спорт)

14.00. УПЛ. Чорноморець – Металіст-1925 (Футбол 1)

15.00. Формула 1. Гран-прі Абу-Дабі (Setanta+)

15:30. Біатлон. Кубок світу, Хохфільцен. Жінки, перегони-переслідування (UA: Перший)

16:00. Серія А. Верона - Аталанта (Megogo Футбол перший)

16:00.АПЛ. Лестер – Ньюкасл (Setanta)

17.00. УПЛ. Динамо - Зоря (2+2)

17:15. Ла Ліга. Осасуна - Барселона (Megogo Футбол другий)

18:30.АПЛ. Кристал Пелас - Евертон (Setanta)

18:30. Бундесліга. Айнтрайхт - Байєр (Setanta+)

19.00. Серія А. Наполі - Емполі (Megogo Футбол перший)

19:30. УПЛ. Колос - Мінай (Футбол 1)

21:45. Ліга 1. ПСЖ – Монако (Megogo Футбол другий)

22:00. Ла Ліга. Реал - Атлетіко (Megogo Футбол перший)

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