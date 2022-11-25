На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины

На этой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз грубо спровоцировал почти всех соседей Венгрии. Он пришел на футбольный матч с шарфом, где была изображена карта "Великой Венгрии" – земель, которые до конца Первой мировой были частью Королевства Венгрия и были потеряны венграми в 1920 году согласно Трианонскому мирному договору.

Это было расценено как посягательство Будапешта на территории сразу нескольких соседей: Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Сербии, Хорватии. Австрийские и словацкие власти ответили в ироничном духе: мол, после краха Венгерского королевства прошла уже сотня лет, карта Европы имеет совсем иной вид и неплохо было бы венгерским властям об этом узнать.

Украина отреагировала гораздо серьезней: венгерскому послу в Киеве заявили о недопустимости любых посягательств на нашу территориальную целостность и потребовали извинений от Будапешта. Это неудивительно: в то время, как значительная часть украинской территории находится под реальной, российской оккупацией, когда девять месяцев продолжается полномасштабная война, даже полунамеки на какие-то еще территориальные претензии к Украине априори вызывают максимальное возмущение.

Эта выходка Орбана в очередной раз доказала, что Венгрия – не только самый проблемный западный сосед Украины, но и главный источник головной боли во всем Евросоюзе, как для Киева, так и для Брюсселя.

Идеальный союзник Москвы

Отношения между Украиной и Венгрией начали накаляться еще задолго до февральского вторжения РФ. Главная претензия со стороны венгров – принятый Украиной закон об образовании, согласно которому в будущем доля обучения на украинском языке должна постепенно расти. Это наложилось на перманентные претензии Будапешта к Киеву о якобы регулярной дискриминации закарпатских венгров по национально-языковому признаку. Свою роль играли и отдельные антивенгерские провокации на Закарпатье – причастность к которым России объективно доказана.

В период осенне-зимней эскалации 2021-2022, когда страна-агрессор еще накапливала на границе с Украиной свои войска и вовсю обсуждались варианты возможного российского вторжения, Орбан такой сценарий категорически и публично отвергал.

Митинг провластной венгерской партии Фидес (фото: Getty Images)

Когда большая война началась, Орбану все же пришлось осудить агрессию Москвы и поддержать территориальную целостность Украины. Впрочем, венгерский лидер сразу же дал понять, что ни на какую помощь, кроме разве что гуманитарной, со стороны Будапешта Украине рассчитывать не стоит. О поставках оружия, к примеру, вообще не могло идти и речи, Венгрия запретила даже транзит западного оружия через свою границу с Украиной, хотя с логистической точки зрения это могло стать неплохим вариантом.

Пока Украина отбивала первую волну российской агрессии, Орбан готовился к назначенным на начало апреля парламентским выборам. Конечно, тема российско-украинской войны стала одной из главных в кампании его партии Фидес. Орбан активно спекулировал на страхах обычных венгров как-то быть втянутыми в противостояние и остро критиковал антироссийские санкции Запада. В конечном счете, он договорился до того, что назвал украинского президента Владимира Зеленского своим "противником" – на выступлении сразу после уверенной победы Фидес с результатом в 54% голосов.

Конечно, результат Орбану обеспечили не только спекуляции на российско-украинской войне. Фундамент успеха – многолетний системный социальный популизм в виде поддержания искусственно низких цен на коммуналку, обширных соцвыплат населению и т.д.

Впрочем, манипуляции гуманитарно-историческими вопросами также всегда играли свою роль. Орбан играет на исторических травмах венгров об "утраченных землях" после Трианонского мира, на защите прав этнических венгров за рубежом. Даже подавление восстания 1956 года советскими войсками (важнейший эпизод в современной венгерской истории) он трактует по-своему: не как очевидно доказательство агрессивной политики Москвы, а как "предательство" венгров тогдашним Западом, который "не защитил" их от агрессии СССР.

В целом, это укладывается в парадоксальную картину отношений Венгрии с внешним миром. Страна, которая является полноправным членом двух ключевых организаций западного мира, Евросоюза и НАТО, постоянно противостоит Западу на уровне риторики и политики, а также солидаризируется с главным врагом того же Запада – Россией.

В основе этого, конечно, банальный материальный интерес – Венгрия критически зависима от российских энергоносителей. Их дешевизна как раз и позволяет Орбану годами заниматься оголтелым социальным популизмом.

"У Венгрии как таковой внешней политики нет, она полностью продиктована внутренними потребностями. Если надо с дьяволом договориться о низких ценах на газ ради победы на выборах – они это сделают. Это напоминает Украину времен Ющенко, Тимошенко, Януковича, когда они ездили в Россию, договаривались за дешевый газ, а это значит, что ниже коммуналка и победа на выборах", – сказал РБК-Украина директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

Но между Будапештом и Москвой есть много похожего и в идеологическом плане. Орбан любит рассуждать о "кризисе современного Запада", уделяет огромное внимание "борьбе с гендером", подчеркивает "христианскую сущность" своего народа – точь-в-точь, как Москва. Летом этого года Орбан даже договорился до того, что в регионе проживания этнических венгров "нет смешения рас" – в отличие от других регионов – и, конечно, подал это как преимущество. Даже по меркам Орбана откровенные рассуждения на расовую тематику – это слишком, и его окружению впоследствии пришлось выходить с объяснениями.

"Хуже всего, что политика Орбана – это эрозия ЕС, НАТО, Запада. Венгрия – это идеальная Европа в представлении Путина: изоляционистская, пацифистская, циничная и, ключевое, зависимая от России", – отметил в разговоре с изданием Тужанский. По словам эксперта, Венгрия для Кремля – "идеальный союзник", которого используют как в гибридных играх РФ, попытках расколоть Запад изнутри, как точку входа для российской агентуры и т.д.

Дипломатия заложников

Конечно, действия и заявления Орбана и членов его команды регулярно вызывают раздражение и недоумение в Киеве. Например, когда венгерский лидер в полном соответствии с кремлевскими нарративами возлагагает как минимум большую вину за начало полномасштабной войны на НАТО или с пониманием относится к российской демагогии о "гарантиях безопасности для России", отсутствие которых войну якобы и спровоцировало.

Или когда глава венгерского МИД Петер Сийярто на днях полетел в Сочи, чтобы обсудить там с россиянами продолжение совместного проекта по строительству новых блоков АЭС "Пакш". Или когда тот же Сийярто заявляет о начале экономического сотрудничества с Ираном – когда эта страна де-факто стала союзником России в ее агрессии против Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто (фото: Getty Images)

Впрочем, гораздо большее значение имеют не подобные заявления, а реальные проблемы, которые Венгрия доставляет или может доставить Украине.

Отдельно стоит вынести вопрос о территориальных претензиях на Закарпатье или хотя бы его часть, населенную этническими венграми. Тема "венгерского сепаратизма" периодически всплывает в украинском медиа-пространстве, обычно в моменты очередных обострений между Киевом и Будапештом. Впрочем, как заверил РБК-Украина Дмитрий Тужанский, реваншистские настроения по отношению к другим странам (не только к Украине) поддерживает не более 10% венгров. Орбан иногда может может позаигрывать с этим электоратом, но реально вопрос территориальных претензий точно не стоит на повестке дня.

Другое дело – вполне реальные действия Будапешта по противодействию антироссийским санкциям. Чуть ли не при обсуждении каждого нового санкционного пакета возникает ситуация, когда венгерские власти недовольными какими-то предлагаемыми мерами. Самые резонансные истории – под давлением Будапешта в санкционные списки ЕС не был внесен глава РПЦ патриарх Кирилл, а Венгрия смогла выбить для себя исключение из эмбарго на поставки российской нефти.

Впрочем, в сухом остатке ни один из санкционных пакетов усилиями Орбана сорван так и не был. Вероятно потому, что ни одного союзника внутри ЕС по этому вопросу он найти не смог – а настолько резко противопоставлять себя всем остальным участникам блока не на словах, а на деле венгерский премьер не готов.

Очевидно, прежде всего потому, что Будапешт сильно зависит от Брюсселя в финансовом плане. Как раз в эти недели решается судьба сразу двух пакетов европейской помощи Венгрии, общим объемом в 13 с лишним миллиардов евро. Еврокомиссия уже много лет высказывает недовольство сползанием Венгрии в сторону авторитаризма, масштабными нарушениями европейских демократических принципов и правил, в частности, в сфере независимости правосудия. И предоставление средств поставлено в зависимость от проведения Будапештом почти двух десятков реформ.

Украинский и венгерский флаги на мэрии Берегово, Закарпатская область (фото: Getty Images)

Орбан ведет свою игру, блокируя предоставление Украине пакета помощи от ЕС объемом в 18 миллиардов евро, для чего требуется единогласное решение всех стран-членов Евросоюза. Издание Politico назвало его действия "дипломатией заложников". "Венгрия загнала ЕС в угол, блокируя помощь Украине и глобальное соглашение по налогам, пока она не разблокирует миллиарды из фондов ЕС", – пишет Politico. Орбан хорошо понимает, насколько важным для ЕС является предоставление столь солидного пакета помощи Украине – но и в Брюсселе понимают, насколько он не хочет терять европейские миллиарды. Развязка этой запутанной игры ожидается в начале декабря.

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Один из ключевых вопросов для Украины – есть ли возможность как-то скорректировать политику официального Будапешта. По мнению Дмитрия Тужанского, один из вариантов – лишить Венгрию ее любимого и фактически единственного козыря против Украины, вопроса о венгерском нацменьшинстве на Закарпатье, и скорректировать законодательство об образовании. Впрочем, это зависит от того, как именно украинская власть видит для себя место и значение Венгрии для своей внешней политики. Кроме того, важно и восстановить нормальные дипломатические контакты между Киевом и Будапештом на среднем и высшем уровнях.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко в разговоре с РБК-Украина рассказал, что регулярно поднимает с западными коллегами вопрос неадекватного поведения венгерской власти. И предлагает сочетать методы кнута и пряника.

"Мы должны переубеждать, находить аргументы, общаться с институциями ЕС чтобы они оказывали давление на Орбана. Возможно, на определенном этапе надо будет ставить вопрос о санкциях против Венгрии – как вторичных санкциях против страны, которая помогает России уклоняться от первичных санкций. Даже угроза применения таких санкций может повлиять на поведение Орбана", – сказал изданию Мережко.

Впрочем, до тех пор, пока текущая политика и риторика будет гарантировать Орбану сохранение при власти, рассчитывать на резкое изменение его курса в проукраинскую сторону, к сожалению, вряд ли стоит.