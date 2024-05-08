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"Бостон" и "Оклахома" уверенными победами начали второй раунд: видео плей-офф НБА

Фото: Джейлен Браун больше всего приложился к победе над "Кавальерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" и "Оклахома-Сити Тандер" одержали домашние победы над "Кливленд Кавальерс" и "Даллас Маверикс" соответственно во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Бостон" – "Кливленд" – 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18); серия – 1:0

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Оклахома-Сити" – "Даллас" – 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16); серия – 1:0

 

 

"Селтикс" вместе с соперниками выдали сверхрезультативную первую четверть, оформив 74 пункта на двоих. Лучшими, как и в следующих трех 12-минутках, были хозяева. В частности, на большой перерыв "Бостон" ушел с 10-очковым гандикапом над "Кавальерс".

Еще 15 пунктов сверху "Селтикс" оформили по итогам второй половины. Больше всего старался Браун, который положил в копилку "Бостона" 32 пункта. Еще 25 очков добавил Уайт, а лидер команды Тейтум завершил поединок с дабл-даблом – 18 пунктов, 11 подборов. Следующий матч тоже сыграют в Массачусетсе.

 

 

"Маверикс" постепенно отставали от "Оклахомы". В первой четверти команды разошлись ничьей (23:23), но во второй "Тандер" добавили и оторвались на 9 очков от гостей. После большого перерыва сценарий первой половины повторился.

Третья 12-минутка была практически ровной. "Даллас" уступил лишь один балл, но этого было мало для продолжения борьбы за победу. Тем более в финальной четверти "Оклахома" просто смяла оппонентов, зафиксировав на табло окончательный отрыв +22. Второй поединок в Оклахоме сыграют в ночь на пятницу.

К слову, накануне "Миннесота" во второй раз подряд одолела "Денвер" на выезде.

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