Босния стремится устранить венгерский контингент из военной миссии ЕС на своей территории

Босния и Герцеговина планирует обратиться с ходатайством о выводе венгерского контингента из миссии EUFOR. Эта миссия обеспечивает соблюдение Дейтонских соглашений на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1 .

Как пишет издание, об этом стало известно после того, как в МИД страны был вызван венгерский посол. Его проинформировали о том, что Босния и Герцеговина не будет предоставлять никакого разрешения на введение сил военной полиции Венгрии в Боснию и Герцеговину в будущем.

Также ему заявили, что венгерский контингент будет предложено вывести из состава военной миссии ЕС EUFOR, присутствующей в БиГ.

Кроме этого послу был выражен протест против вмешательства Венгрии во внутренние дела Боснии и Герцеговины и отмечено, что Венгрия не имеет права вмешиваться в результаты судебных разбирательств в Боснии и Герцеговине.

Стоит напомнить, что накануне министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез заявил, что запретил пролет и посадку военного самолета из Венгрии в стране.

Также стоит заметить, что Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан постоянно поддерживает президента Республики Сербской Милорада Додика, известного сепаратистскими намерениями вывести образование из состава Боснии и Герцеговины.