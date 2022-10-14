Босфорский пролив перекрыли из-за поломки судна, следовавшего в Россию

Он следовал из Тузлы на Кавказ. Судно вышло из строя у берегов турецкого острова Тюркели.

В береговой охране сообщили, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 уже направлены к месту аварии.

Босфорский пролив расположен на территории Турции. В год через него проплывает около 50 тысяч судов.

Напомним, аналогичная авария произошла 3 октября. Движение судов в Босфорском проливе было остановлено из-за поломки грузового судна Briza.

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