У должников в Украине намерены арестовывать депозиты

Документом предлагается расширить функционал Системы, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег.

Также будет введено взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут проводиться автоматизированно).

Предусмотрено усовершенствование порядка обращения взыскания на денежные средства должников на счетах в банках, других финансовых учреждениях. Он будет производиться с помощью информационного взаимодействия исполнителей и указанных субъектов (автоматизированный арест средств).

"Подключение банков, других финансовых учреждений (небанковских поставщиков платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета) к информационному взаимодействию будет обязательным", - говорится в документе.

Депозиты и авто

Законопроект предлагает накладывать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещать исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

"Пребывание средств должника на вкладных (депозитных) счетах не является основанием для отказа банком в обращении взыскания на них", - говорится в документе.

После получения банком постановления об аресте средств должника на депозитных счетах не допускается продление срока действия договора банковского срочного вклада.

Банк осуществляет перечисление средств на счет исполнителя в сумме, указанной в платежной инструкции на принудительное списание средств, а остаток средств (при его наличии) возвращает должнику в порядке, определенном договором.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствована.