У должников в Украине намерены арестовывать депозиты

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства. Предлагается закрыть лазейки для должников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9363 .
Документом предлагается расширить функционал Системы, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег.
Также будет введено взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами с целью недопущения отчуждения должником имущества (соответствующие взаимодействия будут проводиться автоматизированно).
Предусмотрено усовершенствование порядка обращения взыскания на денежные средства должников на счетах в банках, других финансовых учреждениях. Он будет производиться с помощью информационного взаимодействия исполнителей и указанных субъектов (автоматизированный арест средств).
"Подключение банков, других финансовых учреждений (небанковских поставщиков платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета) к информационному взаимодействию будет обязательным", - говорится в документе.
Законопроект предлагает накладывать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещать исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.
"Пребывание средств должника на вкладных (депозитных) счетах не является основанием для отказа банком в обращении взыскания на них", - говорится в документе.
После получения банком постановления об аресте средств должника на депозитных счетах не допускается продление срока действия договора банковского срочного вклада.
Банк осуществляет перечисление средств на счет исполнителя в сумме, указанной в платежной инструкции на принудительное списание средств, а остаток средств (при его наличии) возвращает должнику в порядке, определенном договором.
При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствована.
Напомним, в реестр должников может попасть любой гражданин, которого в судебном порядке обяжут уплатить долг (коммунальные услуги, алименты, кредиты и т.п.).
С мая таким должникам арестовывают банковские счета вне зависимости от суммы долга. Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 тысяч гривен. Но можно вернуть себе право пользоваться суммой в размере двух минимальных заработных плат - 13,4 тысяч гривен. Для этого следует обратиться к государственному исполнителю и выдаст распоряжение банка на снятие ареста со счета.