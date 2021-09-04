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На борту був 131 пасажир: стали відомі подробиці аварійної посадки літака у Львові

Автор: Инна Собора

В Міжнародному аеропорту "Львів" оприлюднили роз'яснення через сьогоднішню аварійну посадку літака. На борту була 131 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр аеропорту.

О 12:13 аеропорт отримав сигнал "ТРИВОГА".

Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, повідомив про проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.

"Літак здійснив благополучну посадку о 12:39. З пасажирами (131 особа) все в порядку. Дякуємо за професійну роботу диспетчерів та пілотів", - повідомили у аеропорту.

РБК-Україна писало, що літак прямував із Кіпру та запросив про посадку у Львові. Місцеві жителі масово повідомили про літак, який низько пролетів над Сихівським районом та про те, що багато швидких та рятувальників поїхали у сторону аеропорту.

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Львів