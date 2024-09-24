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Боррель призвал Запад увеличить помощь, чтобы не дать России погрузить Украину во тьму

Фото: главный дипломат ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия пытается вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы, чтобы оставить ее в темноте и холоде. Западным союзникам необходимо активизировать предоставление ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует Reuters.

Reuters приводит данные Международного энергетического агентства, опубликованные в прошлый четверг, свидетельствующие, что дефицит электроснабжения в Украине этой зимой может достигнуть 6 гигаватт, что составляет около трети ожидаемого пикового спроса.

"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину во тьму и холод. Приближается зима, и после нападений РФ на энергетические объекты мощность производства энергии в Украине сократилась на две трети", - сказал Боррель журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке.

С соответствующим заявлением он выступил после того, как министры иностранных дел ЕС и ранее министры G7 провели переговоры с украинскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, чтобы обсудить, как помочь Украине в ближайшие недели.

"Мы должны поддерживать Украину не только обеспечивая военный потенциал, но и мощности по производству электроэнергии. Иначе эту страну ждет очень тяжелое время зимой", - отметил Боррель.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предоставлении кредита Украине на сумму до 35 миллиардов евро, заявив, что он необходим для защиты страны от нападений России и помощи ей пережить зиму.

"Обе вещи должны быть сделаны одновременно. Нет смысла предоставлять генератор сегодня, если он будет уничтожен завтра", - подчеркнул Боррель.

Он также напомнил, что Москва продолжает получать новое оружие, указав, в частности, на Иран. Это происходит вопреки неоднократным отрицаниям Тегерана.

"Украина должна улучшить военную ситуацию, чтобы идти к мирным переговорам в хорошем русле, с позиции силы. План победы - это то, как вести войну. План мира - это то, как достичь мира", - добавил Боррель.

Ситуация с энергосистемой Украины

Напомним, энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Ситуация остается сложной из-за значительных повреждений. В целом Украина потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей, при этом окупанты продолжают обстреливать инфраструктуру.

В свою очередь, энергетики просят украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно вечером. Использование мощных электроприборов призывают перенести на дневные часы, а с 16:00 до 22:00 не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Добавим, что союзники продолжают оказывать Украине поддержку на восстановление энергетики. В частности, на эти нужды страны G7 и другие партнеры с начала полномасштабной войны собрали более 4 млрд долларов.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВойна России против УкраиныЭнергетики