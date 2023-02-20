Боррель призвал срочно передать Украине все боеприпасы ЕС

Страны Европейского союза должны передать Украине все запасы имеющихся боеприпасов, поскольку украинская армия остро нуждается в них для противостояния с РФ.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина с ссылкой на трансляцию по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

"Очевидно, что мы должны запустить процедуры для увеличения мощности европейской промышленности, чтобы производить больше боеприпасов и быстрее. И очевидно, что мы должны усилить наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - сказал Боррель.

В то же время, топ-дипломат ЕС заявил, что "в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы - передать уже имеющиеся в европейских армиях запасы".

"Мы не должны ждать, пока их (боеприпасы) изготовят. Мы должны использовать то, что уже изготовлено и хранится на складах и будет изготовлено в ближайшие дни. Приоритет должен предоставляться поставке украинской армии. Столько сколько можем", - отметил он.