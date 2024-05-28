Боррель призвал страны ЕС одобрить удары Украины западным оружием по России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину исходят с территории России.

"Я уверен, что некоторые будут выдвигать на обсуждение риск эскалации, но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость защиты Украины", - сказал он, заявив, что нынешняя ситуация «полностью асимметрична».

Министры обороны Эстонии, Латвии и Нидерландов также выразили поддержку этой идее.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.

"Снятие ограничений - это национальные решения, а не решение всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружения, которые они поставили Украине, другие же - ввели. Я считаю, сейчас настало время пересмотреть эти ограничения", - сказал генсек НАТО

До сих пор США и Германия особенно осторожно относились к отправке на Украину оружия, способного поразить цели внутри России, из-за риска более широкого конфликта. После нескольких месяцев просьб Украины в начале этого года США отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS для использования на оккупированной территории.

Необходимость снятия запрета

Украина в настоящее время изо всех сил пытается защитить Харьковскую область от российских воздушных атак, учитывая ее близость к границе. Союзники Киева наращивают усилия по отправке Украине большего количества средств противовоздушной обороны, но нанесение ударов по целям внутри России, откуда исходят его атаки, может помочь снизить затраты на защиту украинских городов с помощью дорогих ракет, чтобы противостоять использованию Россией дешевых бомб.

В результате российского удара по супермаркету товаров для дома "Эпицентр" в Харькове в напряженный торговый день 25 мая погибли по меньшей мере 18 человек и несколько десятков получили ранения. Двумя днями ранее российская ракета попала в крупнейшее издательство Украины, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек. Обе атаки были произведены из Белгородской области России.