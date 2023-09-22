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Боррель считает, что более быстрые поставки оружия могли бы спасти жизни в Украине

Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина смогла бы спасти больше жизней, если бы поставки военной помощи происходили быстрее.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он сказал, что ЕС всё ещё далёк от того, чтобы иметь необходимый ему оборонный потенциал. Боррель сказал, что война требовала живых учений по выявлению возможностей Европы.

Речь идет о том, что ЕС может предоставить, что может использовать Украина, где есть дублирование помощи, где есть лазейки.

Военные поставки должны происходить быстрее

Боррель заявил, что ЕС совершил чудеса и действовал со скоростью света по сравнению с прошлым.

"Некоторые решения обсуждаются достаточно долго. Нужно ли нам предоставлять танки? Это была долгая дискуссия, и в конце концов мы предоставили танки. Должны ли мы предоставить зенитные ракеты для Patroit? Было долгое обсуждение и в конце концов мы это сделали. Должны ли мы предоставить мощности ВВС? Об этом говорили еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F-16", - сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Также он сказал, что война есть война. Поэтому если кто-то хочет помочь с оружием стране, которая подвергается сильной атаке, необходимо действовать как можно скорее.

Более быстрые поставки оружия спасли бы жизни в Украине

Боррель считает, что более быстрые решения могли бы спасти жизни. Также он отметил, что прогресс украинского контрнаступления замедлился из-за проблем, не связанных с поставками оружия.

"Россия построила длинную цепочку укреплений. В некоторых случаях глубина или ширина составляет 25 км. И понятно, что против этого нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они заминировали всю землю", - сказал он.

Военная помощь Украине от ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет обучить 40 тысяч украинских солдат до конца года.

Также в июле стало известно, что учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Затем Боррель заявил, что Фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, который необходим для обеспечения военных нужд ВСУ, должен быть создан до конца года.

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