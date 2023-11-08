Боррель уточнил, когда Евросоюз объявяит 12-й пакет санкций против России

Анонс главы европейской дипломатии о 12-м пакете санкций в отношении РФ несколько корректирует срок, ранее озвученный президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В минувшую субботу она заявила, что будет санкционный пакет будет объявлен на предстоящей неделе.

Сегодня, 8 ноября, Боррель заявил журналистам, что очередные ограничения будут объявлены 13 ноября.

В 12-й пакет санкций будет входить запрет на поставку алмазов из РФ, добавил высокий представитель ЕС.

"Для того, чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса... Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник", - сказал он.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрет на экспорт в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в санкционные списки внесли физические и юридические лица, которые ответственны за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 миллиардов евро.

По данным СМИ, значительную часть следующего пакета санкций ЕС против России составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы.