Боррель запропонував направити екстрену допомогу ЄС для "героїчної української армії"

Напередодні зустрічі Боррель сказав: "я запропоную міністрам використовувати Європейський фонд миру для двох заходів екстреної допомоги. Вони спрямовані на фінансування поставок летальних матеріалів для героїчної української армії, яка чинить запеклий опір російським окупантам, а також забезпечення терміново необхідних нелетальних матеріалів, таких як паливо".

Пропозиція ля послідувала за прямим запитом, зробленим міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Боррель також обговорить з міністрами закордонних справ ЄС заяву про жорсткі економічні санкції, зроблену вчора низкою країн і Єврокомісією. До них відносяться виключення певної кількості російських банків з SWIFT, запобігання використання Центральним банком Росії своїх міжнародних резервів і дії проти людей і організацій, які сприяють війні в Україні і шкідливої діяльності російського уряду.

Верховний представник ЄС також висуне ряд можливих додаткових заходів з надання допомоги народу України перед обличчям безглуздої агресії з боку Росії, наголошується в повідомленні.