RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель отримав від влади України список зброї. ЄС скликає військовий комітет для поставок

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння російській агресії. Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Борреля виданню Corriere Dellf Sera.

"Я повертаюся зі списком зброї, яка потрібна українцям. І ми будемо слідувати йому. Але у Європейського союзу немає зброї. Ми повинні постукати у двері країн-членів і сказати, що необхідно. Я скликаю (як повернуся в з Києва, - ред.) Військовий комітет ЄС для поставок", - повідомив глава дипломатії ЄС.

Війна в Україні триває вже 46 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України