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Боррель про переговори з "Талібаном": у ЄС немає іншого вибору

Автор: Дмитрий Кузнецов

ЄС змушений співпрацювати з представниками радикального руху "Талібан", щоб впливати на ситуацію в Афганістані і розв'язувати гуманітарні проблеми. При цьому переговори з талібами не означає їх визнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

"Щоб мати хоч якийсь шанс вплинути на події (в Афганістані - ред.), у нас немає іншого вибору, окрім як співпрацювати з "Талібаном", - сказав Боррель під час виступу в Європарламенті.

При цьому він зазначив, що взаємодія з талібами не означає їх визнання. "Ні, взаємодія - це розмова, обговорення і згода - коли це можливо", - підкреслив глава відомства.

За його словами, представники країн ЄС обговорюють питання про те, в якій формі Брюссель може бути представлений в Кабулі, якщо складуться необхідні умови. Він зазначив, що в Афганістані посольства держав-членів Євросоюзу закриті, і не збираються відкриватися.

Боррель додав, що у Євросоюзу є делегація, яка може бути використана для переговорів з урядом талібів.

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ЕвросоюзТалібанАфганистан