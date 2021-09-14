Боррель про переговори з "Талібаном": у ЄС немає іншого вибору

"Щоб мати хоч якийсь шанс вплинути на події (в Афганістані - ред.), у нас немає іншого вибору, окрім як співпрацювати з "Талібаном", - сказав Боррель під час виступу в Європарламенті.

При цьому він зазначив, що взаємодія з талібами не означає їх визнання. "Ні, взаємодія - це розмова, обговорення і згода - коли це можливо", - підкреслив глава відомства.

За його словами, представники країн ЄС обговорюють питання про те, в якій формі Брюссель може бути представлений в Кабулі, якщо складуться необхідні умови. Він зазначив, що в Афганістані посольства держав-членів Євросоюзу закриті, і не збираються відкриватися.

Боррель додав, що у Євросоюзу є делегація, яка може бути використана для переговорів з урядом талібів.