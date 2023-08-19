Боррель назвал Россию бензоколонкой с атомной бомбой

Дипломат ЕС отметил, что российский диктатор Владимир Путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался" - в частности в способности контролировать страны Евросоюза из-за энергетической зависимости.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести переговоры о мире", - сказал Боррель.

В то же время Боррель положительно оценил последние переговоры по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии, отметив участие в них Китая: "Хотя Китай никогда не скажет прямо, что он уменьшает свою поддержку России или способствует ее явному поражению. Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация. По меньшей мере - упоминаниями о ядерном оружии".

Комментируя политику Евросоюза в отношении Китая и вызовы, которые она поднимает, Боррель отметил, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.

"Прежде всего, Китай - это не Россия. Китай - реальный геополитический актор, тогда как Россия - экономический карлик, как бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу", - позже отметил Боррель, перефразировав известное выражение покойного американского сенатора Джона Маккейна.

Слово Маккейна

В июле 2015 года американский сенатор отредактировал свое известное высказывание о России, назвав ее бензоколонкой, управляемой мафией.

По его мнению, если российскому диктатору Владимиру Путину не остановить немедленно систему евроатлантической безопасности ждет провал.

Еще в те годы он считал, что самое лучшее, что могут сделать США – это дать Украине оружие.

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