Боррель: самое главное обязательство ЕС перед Украиной - членство в блоке

Во время выступления на конференции Боррель заявил, что важнейшие геополитические вопросы, которые стоят сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, Сектором Газа, глобальным югом и обороной.

"Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он и добавил, что "самым важным обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в ЕС.

В частности он предупредил о том, что ЕС должен рассмотреть различные сценарии относительно того, насколько США будут вовлечены в европейскую безопасность.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.