Боррель: самое главное обязательство ЕС перед Украиной - членство в блоке

Главной задачей Европейского союза (ЕС) в сфере безопасности в отношении Украины является ее членство в блоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля на Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитирует The Guardian.
Во время выступления на конференции Боррель заявил, что важнейшие геополитические вопросы, которые стоят сегодня перед ЕС, связаны с Украиной, Сектором Газа, глобальным югом и обороной.
"Мы должны увеличить и предоставить Украине обязательства в сфере безопасности", - заявил он и добавил, что "самым важным обязательством в сфере безопасности для Украины является членство" в ЕС.
В частности он предупредил о том, что ЕС должен рассмотреть различные сценарии относительно того, насколько США будут вовлечены в европейскую безопасность.
В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.
Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.
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