ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Боррель про арешт Навального: в ЄС поки не пропонували нові санкції проти Росії

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 лютого, глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що в ЄС жодна країна не внесла пропозицій про нові санкції щодо Росії через арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Однак це питання надалі будуть обговорювати.

Популярні новини

Про це Жозеп Боррель сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Euronews.

"На даний момент жодна держава - член Євросоюзу не надала своїх пропозицій, але обговорення триватиме на Раді міністрів закордонних справ, а також на засіданні в березні, де відбудеться спільне обговорення відносин між Євросоюзом і Росією", - сказав Боррель.

Він також додав, що його візит до Москви є частиною підготовки до даного обговорення.

Представник ЄС також зазначив, що обговорив з главою МЗС РФ ситуацію з Навальним і арешти демонстрантів, і знову попросив звільнити опозиціонера. Євросоюз зацікавлений у розслідуванні події з Навальним.

Нагадаємо, сьогодні вдень розпочався суд над Навальним в день візиту глави дипломатії ЄС. Більш того, на ще одне судове засідання над російським опозиціонером Олексієм Навальним приїхали представники Франції і Британії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальный