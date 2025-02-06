Борьба за память. Как строят национальное военное кладбище и когда начнут захоронения

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Как выбирали место для военного кладбища

Создание мемориального комплекса, где нашли бы покой защитники Украины, обсуждали еще до большой войны. Первые шаги к созданию знакового места памяти защитников Украины были в 2021 году, когда Верховная Рада проголосовала за законопроект 4225, а в мае 2022-го ВР приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища.

Его хотели разместить в урочище Лысая гора в Голосеевском районе столицы. Это вызвало волну протестов, особенно со стороны экологических организаций. Говорили, что территория имеет заповедный статус, а закон запрещает строительство или другие действия, которые могут нанести ему вред. От строительства на Лысой горе отказались, выбрав для сооружения комплекса Быковню под Киевом.

"Когда выбрали Быковню, многие причастные к проекту вздохнули с облегчением", – говорит РБК-Украина сотрудник одного из учреждений, знакомый с ходом событий.

Но план в Быковне тоже не был реализован. Поблизости расположены "Быковнянские могилы", где похоронены жертвы сталинских репрессий. Были опасения, что во время строительства могут быть обнаружены новые захоронения, и тогда работы остановили бы на долгое время, чтобы начать исследования и эксгумации. А после учета санитарных и буферных зон доступная для захоронений площадь уменьшилась бы до 50 гектаров, а этого недостаточно для масштабов запланированного мемориала.

После остановки проекта в Быковне много возмущения было со стороны семей погибших героев, причем критиковали в основном именно Минветеранов, хотя к решению о месте строительства причастны многие учреждения. После остановки процесса по Быковне была пауза в коммуникациях, потому что никто не мог сказать, где будет новое место.

Далее решили перенести строительство в село Гатное под Киевом: в 2024 году правительство выбрало лес вблизи села Мархалевка Киевской области как место для строительства НВМК.

Необходимость в национальном мемориальном кладбище только растет (фото: Getty Images)

Почему блокировали строительство в Мархаловке

Решение сделать место захоронений в лесу на территории Гаттянской ОТГ вызвало возмущение из-за плановой вырубки части леса. Некоторые даже присоединились к блокированию строительства. Позже выяснилось, что часть протестующих не являются местными жителями.

С первых дней работы на объекте в Мархалевке регулярно происходило физическое препятствование подрядчику в выполнении работ, говорят РБК-Украина в государственном учреждении "НВМК".

"Неизвестные посторонние лица, которые заявляли о нежелании строительства главного военного кладбища страны, блокировали проезды, технику, пытались сломать временный строительный забор, не пропускали работников подрядчика, препятствовали завозу материалов на строительный объект. В связи с этим не раз приходилось вызывать работников полиции", – добавляют в госучреждении.

Значительное количество таких действий было зафиксировано на видео и фото. После вмешательства полиции доступ работников и техники был восстановлен с 1 ноября 2024 года. Но из-за протестов оптимальное время для строительства перед началом сезонных осадков было потеряно, добавляют в "НВМК". Первые захоронения погибших военных, запланированные на вторую половину 2024 года, отложили.

Часть жителей села поддерживает создание Военного мемориала, но просит это не делать именно возле их населенного пункта. "Мы уже это не раз говорили. Разве нельзя было выбрать участок, где не надо вырубать деревья. Разве таких не нашлось? Я этого просто не понимаю. Понятно, что такое кладбище нужно. Но почему именно здесь?", – говорит РБК-Украина одна из участниц протестов против строительства.

Недопустимо ставить какие-то интересы выше национальной памяти, замечает в комментарии РБК-Украина соучредитель ассоциации "Сила морской пехоты", жена пленного морпеха 501 ОБМП, который защищал Мариуполь, Алена Скуйбида.

"Некоторые, видимо, забыли почему так все происходит. Почему в стране война и почему важно создать это кладбище. Многие воины потеряли свои дома, их родные тоже. Им просто некуда пойти, негде похоронить своего близкого. И такое место является символом геройского духа для всех воинов, которые также будут там собираться, чтобы побыть среди своих сослуживцев и отдать им дань уважения", – говорит она.

Генплан кладбища в Мархалевке (фото: uk.wikipedia.org)

От критиков звучало, что территория Мархаловского леса имеет высокий уровень грунтовых вод, что якобы делает ее непригодной для захоронений. У подрядной организации были определенные технические вызовы, связанные с водоотводом, признают в НВМК. Технические эксперты согласовали несколько решений по улучшению прокладки дренажной системы и работ по устройству сетей дождевой канализации.

"Ранее мы сообщали, что на территории НВМК начинаются такие работы и они предусматривают, в частности, разработку грунта, устройство смотровых колодцев и прокладки труб на глубине до 4 метров. Также, опережая возможные манипуляции, еще до начала этих работ, ГУ "НВМК" предупреждало о высокой вероятности временного стояния вод в местах разрытия грунта и разъясняло, что такая ситуация является абсолютно нормальной для этого технологического процесса", – рассказывают в ГУ в комментарии изданию.

В госучреждении уверяют, что сейчас дренажная система и сеть дождевой канализации первой очереди строительства полностью работает. Уже можно увидеть, как искусственный водоем на территории кладбища постепенно наполняются водой, отводя ее со строительной площадки.

"Мониторинг показывает, что система работает эффективно, и вода постепенно отходит с тех участков, которые еще не полностью подготовлены", – добавляют собеседники.

Тендер на строительство

Еще одна претензия касалась компании, которая стала получать средства на строительство. Консорциум "Билдинг Юа" создали 4 июля 2024 года – на следующий день после объявления тендера на строительство. Он стал единственным участником тендера и получил аванс в 122,1 млн грн.

Одна из компаний-основательниц консорциума была связана с инвестфондом, которым до августа 2024-го владела дочь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева. В сентябре СБУ подтвердила, что сам Ермолаев имеет связи со строителями НВМК.

Один из знакомых с процессом объявления тендера собеседников РБК-Украина объясняет: относительно претензий, что якобы специально создана "фирма-однодневка" – объединение компаний – допустимая практика, когда речь идет о масштабных проектах. Это должно упростить работу и сделать процесс комплексным. Иногда так делают, когда есть задача провести один крупный тендер, чтобы объединить всех подрядчиков.

"Думаю, в целом сильной зрады там нет", – говорит он.

Процесс строительства НВМК, январь 2025 года (фото: предоставлены НВМК)

Поставлена ли точка в претензиях к тендеру? В "НВМК", говорят, что к ним как к заказчику строительства вопросов со стороны правоохранительных органов нет. Также им не известно о наличии замечаний по этому поводу к консорциуму, его участникам или учредителям.

"Соответственно, есть основания считать поднятый вопрос неактуальным", – резюмируют в госучреждении.

Когда начнут первые захоронения

"Гибнут много парней и девушек, многие их семьи – вынужденные переселенцы. Они не могут дома похоронить своих близких. Они прах держат у себя дома, живут с ним. Есть много тел в рефрижераторах. Этот вопрос нужно решать", –говорил осенью 2024-го в интервью РБК-Украина бывший и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун.

В этом году национальное военное мемориальное кладбище должно быть открыто для захоронений павших Защитников и Защитниц, это приоритетная задача на 2025 год, говорят в "НВМК".

"Первые захоронения и перезахоронения будут осуществляться сразу после завершения строительных работ, ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди строительства НВМК и получения сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта", – рассказывают в пресс-службе ГУ.

Также в 2025-м планируют завершить всю первую очередь строительства и начать строительство второй. Первая очередь разделена на два пусковых комплекса.

Первый состоит из секторов захоронений, колумбарных стен, открытой автостоянки, подъездной дороги, искусственного водоема, локального очистного сооружения и площадок для сбора мусора. Второй – из секторов захоронений, административного здания, мемориала, дома траура, остановки общественного транспорта, магазина ритуальных атрибутов, ангара, центральной площади, автостоянки и инженерных сетей.

В рамках второй очереди планируют обустроить секторы захоронений и построить крематорий, колумбарные стены, монументы, автостоянки, а также мемориальное здание и инженерные сети.

Первые захоронения начнут сразу после завершения строительных работ, ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди (фото: предоставлены НВМК)

Собственные традиции. Концептуальный дизайн мемориала

На кладбище будут хоронить защитников постепенно: процесс растянется на многие годы. В будущем будут иметь право быть похоронены на нем и ветераны войны. Всего предусмотрено 136 419 захоронений, из них традиционных 131 199, в колумбариях – 5 220, говорят РБК-Украина в Минветеранов. Представители ведомства в СМИ всегда акцентируют на надежде, что столько мест не понадобится.

Как будет выглядеть мемориальное кладбище? Ключевыми факторами концепции стали исходные данные, с которыми работает команда, говорит РБК-Украина главный архитектор проекта Сергей Дербин.

"Это, с одной стороны, реальный вид участка – лес, а с другой – техническое задание, предусматривающее создание военного мемориального кладбища. Именно на пересечении этих аспектов и образовался дизайн, который гармонично интегрируется в существующий ландшафт, одновременно соответствуя современной военной эстетике", – объясняет он.

Здания не привязаны к конкретному архитектурному стилю – это не классицизм, не модернизм и не любое другое направление, говорит Сергей Дербин. Они будут иметь вневременной вид, что позволяет создать гибкое пространство для будущей интеграции ключевых сооружений комплекса. Их окончательный вид будет определяться архитектурными конкурсами.

Касаемо вида захоронений – работа над этим вопросом тоже еще продолжается. Архитектор говорит, что важно найти баланс между устоявшимися ритуальными традициями и общественным запросом на то, чтобы военный мемориал имел выразительную идентичность, отличную от гражданских кладбищ.

Визуализация сектора захоронений (фото: предоставлены Сергеем Дербиным)

Визуализация сектора захоронений и колумбария

Визуализация входной группы

Ранее будущее кладбище в медиа часто сравнивали с Арлингтоном в США. Но Дербин убежден, что украинская мемориальная и милитарная архитектура должна опираться на собственные традиции, а не копировать чужие.

"На первый взгляд может показаться, что самым очевидным референсом является Арлингтонское национальное кладбище. Но личный опыт его посещения и общения с американскими инженерами, которые продолжают обустраивать комплекс и сегодня, убедил меня в том, что прямые параллели здесь неуместны", – считает он.

Если сравнивать предметно, то государственные строительные нормы и законодательство в США и Украине значительно отличаются. Это касается всего –от сетки расположения могил, размеров надгробий, местных материалов, особенностей климата, техники прокладки сетей, вплоть до бюджетов, которые закладываются на проектирование и содержание мемориалов. Та же ситуация и с военными некрополями Содружества наций.

Казацкое кладбище, фото Романа Маленкова

Мемориальное военное кладбище, Золочевский район

"Недостаточно просто посмотреть красивые фото в интернете и сделать так же. Это глубокий и сложный процесс, где приходится балансировать между государственными строительными нормами, законодательством, техническим заданием заказчика и, самое главное, реальными потребностями общества", –добавляет Сергей Дербин.

Главным референсом для команды стали именно украинские традиции. Они изучают и переосмысливают казацкие некрополи, военные кладбища воинов УСС, УГА, УПА, украинские кладбища за рубежом. В частности, кладбище святого Владимира в Оквиле (Канада), кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Брук (США) и другие.

"Украинская культура имеет собственные погребальные традиции, и именно на них мы должны опираться, создавая современный мемориальный комплекс. Украина не нуждается в копиях чужой культуры, мы должны формировать свою военную эстетику на фундаменте собственной истории", – убежден архитектор.

Специально для НВМК профессиональная команда шрифтовиков – Андрей Шевченко и Богдан Гдаль – разработали шрифт Memoria. Он является эксклюзивным, его не будет в свободном доступе, его разработали исключительно под проект.

Семья шрифта Memoria имеет две разновидности. Специальный шрифт для нанесения на каменные надгробные сооружения – его элементы спроектированы так, чтобы после высечения в камне буквы оставались четкими и легкими для восприятия и чтения.

"Стилистика Memoria сочетает историческую преемственность и военный дух, ведь авторы вдохновлялись украинской шрифтовой графикой ХХ века, в частности эпохой Освободительной борьбы. Работа над шрифтом была длительной и особенноц, ведь оба дизайнера сейчас служат в рядах ВСУ", – говорит собеседник.

Шрифт Memoria

Шрифт Memoria, пример применения

Инфраструктура и инклюзивность

Как планируют обеспечить доступность комплекса для ветеранов, семей погибших, людей с инвалидностью?

"Это было одним из ключевых принципов с самого начала работы над проектом, –говорит Сергей Дербин, – Национальное военное мемориальное кладбище будет полностью доступным и безбарьерным, и будет соответствовать принципам универсального дизайна и учитывать потребности всех посетителей – независимо от физических, сенсорных, когнитивных или культурных особенностей".

1. Доступность пространства

Проект без лестниц и барьеров, уклон – до 5%, входы – на нулевой отметке. Дорожки шириной от 2,2 метров обеспечат комфортное движение, есть тактильные маркеры, карты и указатели шрифтом Брайля.

2. Инклюзивные уборные

Все кабинки приспособлены для маломобильных лиц: достаточное пространство, поручни, пеленальные столики для детей и взрослых, комнаты ухода за ребенком в мужских и женских санузлах.

3. Пространство для почтения памяти

Зоны захоронений по религиозным традициям, места отдыха в тени, тихие зоны для рефлексии, мемориальный сад, калиновая роща – все для психологического восстановления.

4. Транспорт и парковка

На парковке предусмотрено 10% мест для людей с инвалидностью (около 300). Возле кладбища будут остановки общественного транспорта и зоны для такси.

Фото макета, сектор захоронений 1-й очереди, М 1:50

5. Культурная инклюзивность

Информация будет доступна на нескольких языках. Учтены различные ритуальные традиции, в частности пространство для ритуального омовения в доме траура. На территории будет работать консультационный центр для помощи в организации захоронений.

"Безбарьерность – это не привилегия, а базовый стандарт. Именно так мы подошли к созданию пространства, которое должно служить всем, независимо от физических возможностей или культурных особенностей", – говорит главный архитектор.

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Похоже, что такой сверхважный для украинцев проект действительно пережил уже слишком много скандалов. Общество должно понять, что появление такого места – это сверхважная обязанность всех нас, говорит жена пленного морпеха Алена Скуйбида.

"Надо прекратить политические игры, потому что мы говорим о жизни, о памяти, об уважении к нашим воинам. Наши герои должны получить достойное место своего последнего упокоения. Потому что память о погибших воинах – это ответственность каждого из нас. Мы не имеем права их забыть", – подчеркивает она.

Знакомые с ходом строительства собеседники РБК-Украина считают, что проект скорее всего уже не будут переносить: уж слишком много сложностей выпало на его долю, а дальнейшие откладывания захоронений – точно неуместны. Главное, говорят они, чтобы герои получили достойное место памяти, а у ветеранов и семей было куда прийти, чтобы отдать дань уважения своим сослуживцам, родным и близким.