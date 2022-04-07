У Бородянці з-під завалів почали діставати перших загиблих

За його словами, по кожному зруйнованому будинку буде складений акт.

"Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на сьогодні під завалами знайшли перших загиблих, їхня кількість встановлюється.

Зазначається що з 29 багатоповерхівок пошкоджено 21, з них 8 - повністю зруйновано.

Також Кулеба додав, що до початку травня планують провести комунікації та прибрати місто.