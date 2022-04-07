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У Бородянці з-під завалів почали діставати перших загиблих

У Бородянці з-під завалів діставали перших загиблих (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Тетяна Самарук

Керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба розповів, що рятувальники почали знаходити загиблих у Бородянці, яка місяць була окупована російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал Кулеби.

За його словами, по кожному зруйнованому будинку буде складений акт.

"Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на сьогодні під завалами знайшли перших загиблих, їхня кількість встановлюється.

Зазначається що з 29 багатоповерхівок пошкоджено 21, з них 8 - повністю зруйновано.

Також Кулеба додав, що до початку травня планують провести комунікації та прибрати місто.

Раніше ми повідомляли, що у Бородянці окупанти не дозволяли діставати з-під завалів похованих живцем людей.

Також ми писали, що російські загарбники перетворили Бородянку на руїни.

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