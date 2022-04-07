У Бородянці з-під завалів почали діставати перших загиблих

Керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба розповів, що рятувальники почали знаходити загиблих у Бородянці, яка місяць була окупована російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал Кулеби.
За його словами, по кожному зруйнованому будинку буде складений акт.
"Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, на сьогодні під завалами знайшли перших загиблих, їхня кількість встановлюється.
Зазначається що з 29 багатоповерхівок пошкоджено 21, з них 8 - повністю зруйновано.
Також Кулеба додав, що до початку травня планують провести комунікації та прибрати місто.
Раніше ми повідомляли, що у Бородянці окупанти не дозволяли діставати з-під завалів похованих живцем людей.
Також ми писали, що російські загарбники перетворили Бородянку на руїни.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!