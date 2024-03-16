В Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива: ж/д переезд закрыли

Напомним, ранее во Львовской области авто эвакуации погибших военных попало в ДТП. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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