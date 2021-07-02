У Борисполі завершилася реконструкція місцевої лікарні

У Борисполі завершилася реконструкція приймального відділення місцевої багатопрофільної клінічної лікарні інтенсивного лікування. Відділення вже введено до експлуатації.
Про це повідомляє Київська ОДА.
Реконструкція проводилася у межах програми президента "Велике будівництво".
Реконструкція приймальних відділень, за словами голови Київської ОДА Василя Володіна, це не лише будівельні роботи, а ще й закупівля сучасного медичного обладнання, зокрема діагностичного, для кожної лікарні.
У Київській області у рамках програми президента стартувала реконструкція приймальних відділень у 12 опорних лікарнях. Станом на середину травня у восьми з них роботи було завершено.
Нагадаємо, загалом цього року в Україні, як повідомив нещодавно заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, планується відновити 177 приймальних відділень у лікарнях.