У Борисполі завершилася реконструкція місцевої лікарні

Реконструкція проводилася у межах програми президента "Велике будівництво".

Реконструкція приймальних відділень, за словами голови Київської ОДА Василя Володіна, це не лише будівельні роботи, а ще й закупівля сучасного медичного обладнання, зокрема діагностичного, для кожної лікарні.

У Київській області у рамках програми президента стартувала реконструкція приймальних відділень у 12 опорних лікарнях. Станом на середину травня у восьми з них роботи було завершено.