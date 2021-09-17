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У "Борисполі" закривають пункт вакцинації від COVID

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Київська область, П'ятниця 17 вересня 2021 16:22
У "Борисполі" закривають пункт вакцинації від COVID Фото: у "Борисполі" закривають пункт вакцинації від COVID (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Валерія Поліщук

У столичному аеропорту "Бориспіль" закривається пункт вакцинації від коронавірусу. Він припинить свою роботу в суботу, 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"З 18-го вересня в аеропорту "Бориспіль" припинить свою роботу пункт вакцинації від COVID - 19", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що найближчий пункт щеплення до аеропорту знаходиться в місті Бориспіль за адресою вул.Київський шлях, 71.

Також в аеропорту додали, що за період роботи з 09 серпня по 16 вересня в пункті вакцинації зробили щеплення 2173 людини.

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