У "Борисполі" пасажирам з Китаю будуть міряти температуру

В аеропорту "Бориспіль" з 26 січня пасажири на прямі рейси з Китаю будуть проходити температурний скринінг у зв'язку зі спалахом коронавіруса. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль почнеться температурний скринінг пасажирів на прямі рейси з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами", - повідомили у відомстві.

Також у МОЗ зазначили, що в 25 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації по скринінгу на пунктах в'їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового вірусу.

Нагадаємо, в Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1372 осіб. За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 осіб. При цьому кількість летальних випадків не змінилась і складає 41.

Спалах вірусу було вперше зафіксовано в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 41 людина. При цьому кількість хворих перевищила 1300 осіб. Випадки зараження були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді та інших країнах.