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У "Борисполі" виявили 14 підроблених COVID-сертифікатів у пасажирів

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Бориспіль, Четвер 02 грудня 2021 11:14
У "Борисполі" виявили 14 підроблених COVID-сертифікатів у пасажирів Фото: у "Борисполі" зловили 14 пасажирів з фейковими COVID-документами (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Іванна Шовкун

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 14 пасажирів із підробленими COVID-сертифікатами. Правопорушення зафіксували з 29 листопада до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook.

"Так, з 29 листопада по 1 грудня на території аеропорту 14 осіб подали документи про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки та використання підроблених документів.

По кожному з фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, правоохоронці під час перевірок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили ще 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Власників підробок упіймали 5 та 6 листопада.

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