У "Борисполі" виявили 14 підроблених COVID-сертифікатів у пасажирів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 14 пасажирів із підробленими COVID-сертифікатами. Правопорушення зафіксували з 29 листопада до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook .

"Так, з 29 листопада по 1 грудня на території аеропорту 14 осіб подали документи про вакцинацію з ознаками підробки", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки та використання підроблених документів.

По кожному з фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.