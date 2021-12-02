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В "Борисполе" обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов у пассажиров

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Борисполь, Четверг 02 декабря 2021 11:14
В "Борисполе" обнаружили 14 поддельных COVID-сертификатов у пассажиров Фото: в "Борисполе" поймали 14 пассажиров с фейковыми COVID-документами (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Иванна Шовкун

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 14 пассажиров с поддельными COVID-сертификатами. Правонарушения зафиксировали с 29 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.

"Так, с 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Владельцев подделок поймали 5 и 6 ноября.

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