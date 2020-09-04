Борис Ложкін: Kyiv Jewish Forum відкриває нові можливості для обговорення глобальних проблем

8-9 вересня Єврейський конгрес України спільно з The Jerusalem Post проводять Другий Kyiv Jewish Forum. На цей раз форум відбудеться в режимі онлайн, що дасть більше можливостей для різнопланових дискусій і тематичних панелей.

Президент Єврейського конгресу України Борис Ложкін розповів у Facebook про прийдешній форум.

"Другий Kyiv Jewish Forum відкрив перед нами нові можливості. Дискусійних майданчиків і тем для обговорення буде більше, а зворотний зв'язок стане більш ефективним. Стежити за ходом дискусій і залишати коментарі до записів можна тут: https://kyivjewishforum.com. Приходьте", - пише він.

Згідно з даними ізраїльського міністерства у справах діаспори, загальна кількість євреїв у світі становить 14,4 мільйонів.

"Позбавлені протягом багатьох століть власної держави, вони розселилися по всьому світу і змогли асимілюватися з місцевим населенням, не забуваючи при цьому про власну національну ідентичність. Тому, кажучи сьогодні про те, що хвилює євреїв, ми неминуче говоримо і про те, що близько всьому світу", - пояснює Ложкін тематику Kyiv Jewish Forum.

Серед запланованих дискусій - боротьба з глобальним антисемітизмом і збереження пам'яті про жертви Голокосту, маловивчена тема вкладу євреїв у перемогу над нацизмом і Меморіал у Бабиному Яру. Крім того, лідери думок світового єврейського співтовариства обговорять проблеми ірано- та американо-ізраїльських відносин, а також багато інших.

"Спробуємо заглянути за горизонт і спрогнозувати, як зміниться світ в найближчому майбутньому і що можуть принести ці зміни євреям. Загалом, два дні форуму будуть вельми насиченими", - анонсує президент Єврейської конфедерації України.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році в Києві й зібрав близько 500 гостей з десятків країн світу.

За словами Ложкіна, участь у форумі спікерів найвищого класу показало, наскільки Україна потребувала проведення міжнародного єврейського дискусійного івенту.