Борис Джонсон продовжить самоізоляцію через наявність температури

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон продовжить перебувати на карантині, оскільки все ще має симптоми коронавірусу. Про це він заявив у своєму відеозверненні у Twitter.

Сьогоднішній день мав стати останнім у карантині Джонсона, однак глава уряду Британії заявив про наявність температури і вирішив продовжити самоізоляцію.

"Хоча я відчуваю себе краще, і я провів сім днів в ізоляції, на жаль, у мене все ще є один із симптомів, незначний симптом, у мене температура. Відповідно до рекомендацій уряду я повинен продовжувати самоізоляцію до тих пір, поки цей симптом не зникне", - зазначив Джонсон.

Він також закликав інших жителів країни залишатися вдома, незважаючи на поліпшення погоди на цих вихідних.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у британського принца Чарльза. Однак, на відміну від Джонсона, після 7-денного карантину старший син королеви Британії повністю одужав від інфекції.

На даний момент в Сполученому Королівстві зафіксовано трохи більше 34 тис. випадків зараження коронавірусом. Кількість смертей від інфекції практично досягла 3 тис. осіб.