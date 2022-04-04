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Борис Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії

Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції щодо Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація