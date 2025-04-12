Долговая нагрузка усиливает инвестиционные риски в энергетике, - инвестор

"Сейчас по всем механизмам государственной поддержки, в том числе рыночной премией, наблюдаются задержки и накопление долгов", - сказал Волошенюк.

По его словам, за 11 месяцев действия механизма рыночной премии, который действует для действующих производителей из возобновляемых источников энергии, в 2024 году выплаты состоялись только в последние дни декабря и только за 3 месяца. В то же время, он отмечает, что выплаты по "зеленому" тарифу осуществляются не в полном объеме и долги тянутся еще с 2022 года.

Волошенюк отмечает, что сейчас задолженность в секторе возобновляемой энергетики за произведенную электроэнергию составляет более 22 млрд грн.

"Такие постоянные долги перед инвесторами не дают обнадеживающих сигналов по выполнению государством своих обязательств по результатам аукционов", - подчеркнул топ-менеджер.

Он добавляет, что долги являются одним из ключевых факторов, в дополнение к военным рискам, которые негативно влияют на решение о новых инвестициях в строительство мощностей энергетики.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.