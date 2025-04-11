Долговой кризис на энергорынке создает препятствия для новых инвестиций, - эксперт

Долговой кризис на рынке электрической энергии в Украине углубляется из года в год и создает серьезные препятствия как для работы энергетических компаний, так и для привлечения новых инвестиций в сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заслуженного энергетика Украины, кандидата технических наук, министра энергетики Украины в 2020 году Ольги Буславец,

"К сожалению, на рынке электрической энергии - это наша ставшая реальность уже много лет. И она наращивается, она не решается, к сожалению. И это приводит не только к ухудшению финансового состояния энергетических компаний, что очевидно. Это еще и большой преградой для инвестиций в энергетический сектор. Мы понимаем, что инвестиции нам просто крайне необходимы", - отметила она.

Буславец подчеркнула, что одной из ключевых причин накопления долгов является наличие категории хронических неплательщиков, которых нельзя отключить.

"Ну, кто это? Это водоканалы, Теплокоммунэнерго, шахты, стратегические предприятия, которых нельзя отключить по каким-то нормативным документам, который приняло государство. Но при этом государство пока, к сожалению, не нашло ни механизма, ни источников финансирования потребления таких предприятий", - подчеркнула она.

Неплатежи, по ее словам, создают цепную реакцию долгов, которая охватывает все сегменты рынка - от поставщиков до системных операторов.

"Они создают не только поставщикам электроэнергии долговые проблемы, они еще же не платят и сетевым компаниям. Укрэнерго, которая осуществляет передачу электроэнергии, Облэнерго. А те, в свою очередь, задолжали по цепи всем остальным", - сказала Буславец.

Она привела пример системного оператора Укрэнерго, которому задолжали десятки миллиардов гривен за балансировку, диспетчеризацию, передачу электроэнергии.

"Это они не могут покрыть те же самые производства возобновляемых источников энергии, потому что на них возложено. Это обязательства через тариф", - пояснила экс-министр.

Напомним, во время обсуждения члены Временной следственной комиссии Верховной Рады договорились о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.