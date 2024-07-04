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Долговый кризис в энергетике сдерживает новые инвестиции в энергомощности, - эксперт

Фото: долговый кризис в энергетике сдерживает новые инвестиции в энергомощности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государство должно навести порядок с проблемой задолженностей на рынке электроэнергии Украины, чтобы это не было сдерживающим фактором для привлечения инвестиций в строительство новых энергетических мощностей.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Пока порядок не будет приведен и долги не будут убраны как фактор сдерживания инвестиций, реально больших объемов в этом рынке не увидим", - говорит Харченко.

Он отмечает, что для того, чтобы в энергетический сектор пришли действительно ощутимые инвестиции, кроме страхования нужно навести порядок с финансовыми вопросами на рынке электроэнергетики.

"Сейчас там куча долгов из-за непутевого административного менеджмента этого рынка со стороны государства", - считает эксперт.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.


Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

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Электроэнергия