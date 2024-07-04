ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долговый кризис в энергетике сдерживает новые инвестиции в энергомощности, - эксперт

Четверг 04 июля 2024 18:14
UA EN RU
Долговый кризис в энергетике сдерживает новые инвестиции в энергомощности, - эксперт Фото: долговый кризис в энергетике сдерживает новые инвестиции в энергомощности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государство должно навести порядок с проблемой задолженностей на рынке электроэнергии Украины, чтобы это не было сдерживающим фактором для привлечения инвестиций в строительство новых энергетических мощностей.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Пока порядок не будет приведен и долги не будут убраны как фактор сдерживания инвестиций, реально больших объемов в этом рынке не увидим", - говорит Харченко.

Он отмечает, что для того, чтобы в энергетический сектор пришли действительно ощутимые инвестиции, кроме страхования нужно навести порядок с финансовыми вопросами на рынке электроэнергетики.

"Сейчас там куча долгов из-за непутевого административного менеджмента этого рынка со стороны государства", - считает эксперт.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.


Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у предприятия возобновляемой энергетики составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция