Долги за зеленую генерацию блокируют получение кредитов на новые электростанции, - инвесторы

"Банки не очень заинтересованы финансировать проекты, где государство будет покупать электроэнергию у вновь построенных станций", - сказала Верещинская.

Она отметила, что большим вопросом для актуальных и будущих инвесторов является именно вопрос долгов на рынке электроэнергии, который до сих пор не решен.

"Зеленые производители столкнулись с этим непосредственно. Государство до сих пор задолжало и до сих пор нет дорожной карты, которая бы показывала, что государство готово работать с погашением этих долгов", - добавила Верещинская.

По ее словам, дополнительным фактором, которые затрудняют привлечение новых инвестиций в энергетику, является то, что либерализация рынка электроэнергии происходит недостаточно быстро, а также из-за ценовых ограничений, которые влияют на условия ведения бизнеса.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.