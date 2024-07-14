Долги в "зеленой" энергетике ослабляют интерес инвесторов к строительству новых мощностей, - эксперт
Задолженность в сфере "зеленой" энергетики, которая исчисляется миллиардами гривен, ослабляет интерес инвесторов к строительству новых мощностей возобновляемой энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.
"Из-за накапливаемых долгов и компании не могли рассчитаться с банками и дальше реализовывать проект", - сказал Конеченков.
По его словам, избежать появления новых долгов частично позволил переход производителей ВИЭ на продажу электроэнергии напрямую в рынок, однако даже там возникают ситуации, негативно влияющие на доходы инвесторов.
"Выходя на свободный рынок, ветроэнергетику диспетчеры энергосистемы начали больше ограничивать, чем это было с зеленым тарифом", - отметил Конеченков.
Он также рассказал, что многие проекты ветроэнергетики находятся в стадии завершения девелопмента или на стадии готовности к строительству.
Как подчеркивают в УВЭА, в случае поддержки инвесторов решения финансовых и регуляторных проблем со стороны государства они могут построить к концу 2027 года около 4-5 ГВт зеленых мощностей ветроэнергетики.
Как сообщалось ранее, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".
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