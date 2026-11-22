"Хронические долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке лишают инвестора гарантий, что ему заплатят за услуги энергосистеме. В октябре долги оператора системы передачи перед участниками рынка достигли 36,69 млрд грн", - отметил Иваницкий.



По его словам, финансовый кризис на энергорынке является одним из ключевых барьеров для развития систем накопления энергии и новых генерирующих мощностей. Война и разрушение энергетической инфраструктуры усугубили ликвидность компаний, однако нерешенная проблема задолженности дополнительно ограничивает возможности привлечения инвестиций.



"Да, война и разрушения генерации и сетей ухудшили ликвидность компаний, но кризис неплатежей – тупик, который существенно сужает перспективы строительства генерации", – подчеркнул эксперт.



Иваницкий подчеркнул, что развитие систем накопления энергии и когенерационных установок критически важно для устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак.

Распределенная сеть из тысяч децентрализованных объектов позволит снизить уязвимость энергосистемы к ударам по большим генерирующим мощностям.