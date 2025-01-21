Долги на рынке электроэнергии Украины выросли до критического уровня, - эксперт

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии Украины достигла рекордной отметки в 34,5 млрд грн за 2024 год, что представляет серьезную угрозу для развития энергетического сектора страны. Об
Об этом заявил Адриан Прокип, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.
"За 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд грн. В свою очередь, долг Укрэнерго перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн", - отметил Прокип, подчеркивая масштаб проблемы.
Эксперт отмечает, что такая ситуация создает значительные препятствия для развития новой генерации и инвестиций в отрасль.
"Складывается ситуация, когда продав электроэнергию, можно ждать год-полтора на получение средств. И такая ситуация, конечно же, не стимулирует "входить в рынок" даже тем, кто уже построил собственную генерацию", - добавил он.
Прокип отметил, что недавно принятый Верховной Радой законопроект частично решает проблему, но этого недостаточно: "Однако такие шаги половинчатые, и не решают проблему в целом, ведь это реактивные меры в то время, когда игнорировать проблему долгов уже невозможно".
По словам эксперта, для решения ситуации нужны системные изменения: "Вместо этого нужны проактивные меры - системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно избавить его от долгов. Это ключевая предпосылка появления новой генерации, крайне необходимой в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему".
В то же время Прокип подчеркивает, что административные методы не решат проблему.
"Административные методы и бюрократические приказы строить новую генерацию не сработают", - подытожил он.
Ранее в отчете Флорентийской школы регулирования (Florence school of regulation, FSR) также отмечали, что критическая ситуация с задолженностью на балансирующем рынке также связана с несовершенством механизмов взыскания долгов и отсутствием эффективных финансовых гарантий от участников рынка. А это негативно влияет на ликвидность всего энергетического сектора и его инвестиционную привлекательность.
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