Долги на рынке электроэнергии и газа ухудшают готовность Украины к зиме, - эксперт

"Долги сегодня являются колоссальной ключевой проблемой всего энергетического комплекса. 190 млрд грн - это совокупные неурегулированные долги на газовом рынке. 50 млрд грн - это долги неурегулированные на энергетическом рынке, так же по оценкам USAID", - сказал Попенко.

По его словам, также 94 млрд - это долги теплокоммунэнерго за газ перед НАК "Нафтогазом". Из них 52 миллиарда - это текущие, свежие долги, за которые не рассчитываются.

При этом он отметил, что без наличия таких долгов уровень подготовки энергетиков к зиме мог быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.