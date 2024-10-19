ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долги Гарпока ухудшат старт зеленых аукционов в Украине, - инвесторы

Суббота 19 октября 2024 20:16
UA EN RU
Долги Гарпока ухудшат старт зеленых аукционов в Украине, - инвесторы Фото: долги Гарпоку ухудшат старт зеленых аукционов в Украине (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Многомиллиардные долги ГП Гарантированный покупатель перед инвесторами в зеленую энергетику значительно уменьшает интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасию Верещинскую.

"Контрагентом инвесторов в случае победы на этих аукционах будет снова долговая компания. Это гарантированный покупатель", - сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы не верят, что поддержка по механизму аукционов будет обеспечивать 100% расчетов Гарпока перед ними.

"Вот и потому, конечно, для существующих инвесторов - это не самая интересная история Потому что им придется снова с Гарантированным покупателем иметь дело", - добавила она.

"Все понимают, что это будет идти из тарифа на передачу Укрэнерго. Именно в тарифе на передачу заложен источник финансирования для поддержки ВИЭ. Оттуда платили зеленый тариф и оттуда потенциально будут покрываться расходы по этим аукционам", - пояснила Верещинская.

Директор ЕУЭА подчеркнула, что долги на рынке электроэнергии являются системной проблемой.

Напомним, как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.

По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в отрасль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш